Gangrel racconta la nascita della KECH Pro Wrestling Academy | Rusev è il vero fondatore

Da zonawrestling.net 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rusev ha aperto la KECH Pro Wrestling Academy a Nashville. Gangrel si è unito come figura chiave dell’accademia. L’ex wrestler ha dichiarato che Rusev è il vero fondatore del progetto. La scuola si propone di formare nuovi talenti nel wrestling. Entrambi saranno coinvolti nelle attività di formazione e sviluppo dei giovani atleti. La KECH Pro Wrestling Academy mira a diventare un punto di riferimento nel settore.

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Rusev ha recentemente lanciato la sua nuova  KECH Pro Wrestling Academy  a Nashville, nel Tennessee, ma non sarà solo lui a occuparsi del progetto. Al suo fianco ci sarà infatti una vera leggenda del ring, Gangrel, che ha deciso di unirsi all’iniziativa come figura chiave dell’accademia. Il veterano ha parlato della collaborazione con Rusev durante una recente apparizione al podcast  INSIGHT with Chris Van Vliet, raccontando alcuni dettagli sul loro rapporto professionale. Lo scorso maggio, Rusev aveva annunciato che  Gangrel  avrebbe ricoperto il ruolo di head coach della KECH Pro Wrestling. Una scelta legata anche al loro passato comune alla  Knokx Wrestling Academy, dove proprio Gangrel e Rikishi contribuirono alla sua formazione agli inizi della carriera. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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