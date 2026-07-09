Ha assistito alla nascita della "super mafia" a tre teste: un'alleanza per gli affari in Lombardia tra affiliati a Cosa Nostra, 'ndrangheta e Camorra. E ora il collaboratore del processo Hydra William Alfonso Cerbo, 44 anni detto 'Scarface ', specializzato in truffe e "collettore economico a Milano del clan Mazzei di Catania", la sta raccontando nella sua prima deposizione al processo Hydra, dietro un paravento per non essere riconosciuto. "Posso dire di essermi trovato in mezzo alla nascita di questo sistema" che sarebbe stato attivo in Lombardia tra Milano e Varese, con legami anche col mandamento di Castelvetrano (Trapani), quello di Matteo Messina Denaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi è “Scarface”, il pentito che racconta la nascita della mafia a 3 teste in Lombardia

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Scarface | La rivolta di un film MALEDETTO

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