Un wrestler noto ha annunciato l’apertura di una scuola dedicata al wrestling a Nashville, nel Tennessee, in collaborazione con una figura riconosciuta del settore. La nuova struttura si rivolge a chi desidera avvicinarsi a questa disciplina e si inserisce nel panorama delle accademie specializzate. L’iniziativa è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui programmi o sugli istruttori coinvolti. La notizia è stata confermata tramite annunci pubblici e comunicati ufficiali dei protagonisti.

Rusev ha ufficialmente lanciato una nuova scuola di wrestling a Nashville, nel Tennessee, insieme alla leggenda del wrestling Gangrel. La struttura si chiama KECH Pro Wrestling Academy e ha già aperto le porte ai primi studenti, entrando così nella lunga lista di academy fondate da wrestler attuali ed ex WWE. Negli ultimi anni diversi nomi importanti hanno investito nella formazione delle nuove generazioni. Tra questi ci sono Booker T con Reality of Wrestling, Seth Rollins con la Black and Brave Academy e anche Natalya e TJ Wilson, che continuano a portare avanti la tradizione della Hart Dungeon. Rusev aveva annunciato già nei mesi scorsi l’intenzione di aprire una propria scuola e adesso il progetto è diventato realtà. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Rusev apre una nuova scuola di wrestling insieme a Gangrel

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