Nella notte, due oreficerie situate all’interno della Galleria Porta Siena sono state prese di mira da una banda di ladri. Gli autori dell’assalto hanno rotto molte teche, ma il bottino complessivo è risultato modesto. L’intervento delle forze dell’ordine è stato successivo all’evento. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’episodio. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

di Laura Valdesi SIENA Una banda di ladri ha preso di mira, nel cuore della notte, le due oreficerie presenti all’interno della Galleria Porta Siena, davanti alla stazione. Scatenando un inferno di allarmi, danneggiando le serrande delle attività finite nel mirino e spaccando alcune teche di vetro per portare via il contenuto. Ma il bottino, anche se una stima esatta deve ancora essere fatta, sarebbe abbastanza contenuto. Sempre più spesso, tra l’altro, le attività che vendono preziosi tendono a mettere in mostra, nelle ore notturne o comunque quando il negozio è chiuso al pubblico, degli oggetti che sono riproduzioni. Un blitz, quello avvenuto intorno alle 2, che verrà ricostruito dalla polizia grazie anche ai filmati delle telecamere che certo nella Galleria, ma anche all’esterno, non mancano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Galleria Porta Siena, blitz dei ladri. Nella notte assaltate due oreficerie. Rotte molte teche, bottino magro

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