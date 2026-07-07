Colpo a Mondo Convenienza Cassaforte tagliata dai ladri ma il bottino è assai magro
I ladri hanno forzato una cassaforte in un negozio di mobili, ma il bottino è di soli 2-3 mila euro. Dopo aver tagliato la cassaforte, hanno trovato una somma inferiore alle aspettative. La scena si è svolta durante la notte, senza che ci siano state altre intrusioni o danni visibili all’interno del locale. Nessun oggetto di valore è stato trafugato, e il colpo si è concluso con un bottino modesto rispetto alle premesse.
Forse speravano di trovare di più, di cantare il loro inno alla gioia allisciando il malloppo. E così devono avere provato una sottile delusione quando, dopo tanto olio di gomito, in quella cassaforte hanno trovato solo 2-3 mila euro. Quando si dice che ci sono stati più danni che refurtiva. Del resto non è stato certo pingue il bottino realizzato da ignoti malviventi, almeno tre, nella notte tra domenica e ieri alla sede amministrativa di Mondo Convenienza a Fornace Zarattini. I malviventi, dopo avere forzato una porta d’ingresso, sono arrivati alla cassaforte. E, con un flessibile, l’hanno tagliata. Un lavoro da professionisti insomma, a cui non è tuttavia corrisposta una congrua ’parcella’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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