Colpo a Mondo Convenienza Cassaforte tagliata dai ladri ma il bottino è assai magro

Notizia in breve

I ladri hanno forzato una cassaforte in un negozio di mobili, ma il bottino è di soli 2-3 mila euro. Dopo aver tagliato la cassaforte, hanno trovato una somma inferiore alle aspettative. La scena si è svolta durante la notte, senza che ci siano state altre intrusioni o danni visibili all’interno del locale. Nessun oggetto di valore è stato trafugato, e il colpo si è concluso con un bottino modesto rispetto alle premesse.