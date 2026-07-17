In queste ore si parla di un possibile coinvolgimento di Vannacci in un nuovo soggetto politico. Si riferisce a un processo di formazione di alleanze e accordi territoriali, considerati fondamentali per l’orientamento politico e la possibilità di ottenere consenso alle prossime elezioni. Non sono stati forniti dettagli sui nomi coinvolti, ma si sottolinea l’interesse di figure di rilievo nel panorama politico. La vicenda riguarda principalmente le dinamiche di costruzione di un nuovo soggetto politico e le sue alleanze locali.

Nel panorama politico, soprattutto quando nasce un nuovo soggetto destinato a cercare spazio nel consenso elettorale, le alleanze e i rapporti costruiti sul territorio diventano un elemento decisivo. Accanto ai programmi e alle strategie, infatti, c’è un lavoro spesso poco visibile fatto di interlocuzioni, contatti e valutazioni che possono incidere sulla crescita di un movimento e sulla sua capacità di radicarsi. È in questa fase che emergono interessi convergenti, tentativi di avvicinamento e disponibilità reciproche. Alcuni percorsi si concretizzano, altri rimangono allo stadio delle interlocuzioni, mentre ogni scelta viene osservata con attenzione sia dagli avversari politici sia dagli organismi incaricati di monitorare le dinamiche che riguardano gruppi e movimenti ritenuti sensibili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Galassia nera!”. Chi sta arruolando Vannacci in queste ore: nomi pesantissimi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Vannacci, la ?galassia nera?: dagli skinhead all?assaltatore della Cgil Castellino, scatta l'attenzione del Servizi segreti

Vannacci, la ?galassia nera?: dagli skinhead all?assaltatore della Cgil Castellino, scatta l'attenzione dei Servizi segretiI Servizi segreti stanno monitorando una rete di individui legati a gruppi di estrema destra, tra cui skinhead, coinvolti nell’assalto alla sede...

Temi più discussi: La galassia nera che ruota intorno a Vannacci e Futuro Nazionale; Un buco nero vicino per capire il passato lontano; Vannacci, la galassia nera: dagli skinhead all’assaltatore della Cgil Castellino, scatta l'attenzione del Servizi segreti; Skinhead, pregiudicati, filorussi: la galassia nera di Roberto Vannacci (e le accuse di massoneria).

La galassia nera per Vannacci, da Castellino a Fiore passando per il Veneto Fronte Skinheads: così il generale arruola gli esponenti della destra estremaC’è un mondo a destra di Futuro nazionale, la cosiddetta galassia nera, a cui Roberto Vannacci sta guardando con interesse. Per accrescere il proprio consenso, per poter contare su persone che fanno p ... ilfattoquotidiano.it

Vannacci, la galassia nera: dagli skinhead all’assaltatore della Cgil Castellino, scatta l'attenzione dei Servizi segretiROMA Skinheads, teste rasate, l'anima più oscura della destra, i protagonisti dell'assalto shock alla sede della Cgil del 9 ottobre 2021. C'è anche questo ... ilmessaggero.it