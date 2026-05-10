Contatta i tecnici per problemi alla rete elettrica | scoprono un furto di energia da 150mila euro

Nella zona di largo Olgiata, un uomo di 49 anni aveva segnalato un problema alla rete elettrica. I tecnici incaricati delle verifiche hanno scoperto un furto di energia che aveva causato un danno stimato in circa 150 mila euro. Durante le ispezioni, è stato individuato un collegamento irregolare che sfruttava un collegamento illecito alla rete pubblica. La polizia ha avviato le indagini per accertare le responsabilità.

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I carabinieri della stazione Roma La Storta hanno arrestato un uomo di 49 anni, romano, con precedenti, gravemente indiziato del reato di furto aggravato di energia elettrica. Il tutto è nato da una segnalazione per un presunto disservizio nell'abitazione dell'uomo in zona largo Olgiata che ha portato all'intervento di tecnici specializzati e alla scoperta, durante le verifiche tecniche, che l'immobile era abusivamente collegato alla rete elettrica pubblica mediante un allaccio diretto, bypassando il sistema di contabilizzazione dei consumi.,, Secondo una prima stima effettuata dal personale tecnico intervenuto a supporto dei carabinieri, il danno economico complessivo causato alla società energetica distributrice ammonta a circa 150mila euro.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Contatta i tecnici per problemi alla rete elettrica: scoprono un furto di energia da 150mila euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Olgiata: chiama per un problema alla rete elettrica, i tecnici scoprono furto di energia per oltre 150mila euroHa chiamato i tecnici per un problema alla rete elettrica ed è finito con le manette ai polsi. Problemi tecnici alla rete elettrica: al via i lavori sul Corso, disagi per i cittadiniAl via, da lunedì 4 maggio, il completamento degli interventi di scavo sul Corso Vittorio Emanuele, per problemi tecnici connessi alla rete elettrica. Argomenti più discussi: Sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici; Il Real Madrid si muove per Mourinho, il tecnico del Benfica favorito per la panchina dei Blancos; Stage di formazione territoriale: convocazioni per lunedì 4 e giovedì 7 maggio 2026.