Sfasciò la vetrina di Tiziana Fausti a Bergamo per un furto da 150mila euro | arrestato l'autore

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il ladro che ha distrutto la vetrina di una negozio a Bergamo per rubare merce per 150mila euro è stato arrestato a Torino. È un cittadino romeno, ora accusato di furto pluriaggravato in concorso. La polizia lo ha rintracciato e fermato dopo le indagini. L’episodio è avvenuto nel centro della città, dove il criminale ha sfondato la vetroresina e portato via la merce. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

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Il ladro è stato rintracciato e fermato a Torino. Si tratta di un cittadino romeno, ora accusato di furto pluriaggravato in concorso. La Polizia ha recuperato tutta la refurtiva, tra cui le circa 70 borse di lusso e alta moda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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