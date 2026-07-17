Furti di bagagli sul Malpensa Express sgominata banda di ladri | sedici arresti

Da ilgiorno.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una banda di ladri è stata smantellata dopo aver compiuto furti di bagagli sui treni Malpensa Express. Sedici persone sono state arrestate in esecuzione di un’operazione che ha portato alla loro cattura. Le indagini hanno evidenziato che i sospetti agivano a bordo dei convogli, approfittando della confusione e della presenza di numerosi passeggeri. La polizia ha sequestrato vari oggetti e attrezzi utilizzati per i furti durante le perquisizioni.

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Milano, 17 luglio 2026 –  Agivano a bordo dei treni Malpensa Express con l’obiettivo di rubare quanti più bagagli possibili, ma alla fine la loro banda è stata scoperta e sgominata. La Polizia Ferroviaria ha arrestato 16 persone, di età compresa tra i 18 e i 43 anni e di nazionalità algerina o francese, ritenute responsabili di oltre 30 furti di bagagli ai danni soprattutto di turisti stranieri. L'indagine, condotta dalla Sottosezione Polfer di Milano Bovisa con la Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale, è partita dall'analisi delle telecamere di videosorveglianza delle stazioni e da servizi di appostamento sui convogli. Nel corso dell'operazione, sei persone sono state bloccate in flagranza di reato e dieci sottoposte a fermo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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