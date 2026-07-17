Sono stati segnalati furti nelle chiese di Porto Sant’Elpidio e Fermo, tra cui il Sacro Cuore e i Santissimi Cuori. Le autorità stanno indagando sugli episodi che hanno coinvolto oggetti sacri e beni delle parrocchie. Un rappresentante ha dichiarato che non si escludono eventuali rituali occulti, come le cosiddette “messe nere”, ma si tratta di ipotesi ancora da verificare. Le comunità colpite sono scosse dagli eventi, ma non ci sono ancora dettagli sulle modalità dei furti.

I furti alle chiese del Sacro Cuore di Porto Sant’Elpidio e dei Santissimi Cuori di Fermo hanno toccato nel vivo non solo i luoghi in sé, ma le intere comunità parrocchiali. Atti a cui l’ Arcidiocesi di Fermo ha risposto subito dimostrando vicinanza e preghiera, anche per gli autori del gesto scellerato. Abbiamo parlato delle vicende con l’arcivescovo Monsignor Rocco Pennacchio. Eccellenza, innanzitutto, cosa ha provato appena ha appreso la notizia delle due profanazioni? "La prima reazione è stata ovviamente di dolore e di sgomento. Non siamo nuovi a questi episodi: a Porto San Elpidio già qualche anno fa c’era stata una situazione analoga, però ogni volta che accade qualcosa del genere è un dolore, perché sono episodi che vanno a toccare quanto di più prezioso la Chiesa ha ricevuto in dono da Gesù Cristo: l’eucaristia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furti nelle chiese, parla Pennacchio: "’Messe nere’? Non le escludiamo"

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