Frosinone furti e atti vandalici nelle chiese | 59enne ai domiciliari

Nelle ultime settimane, le forze dell'ordine stanno portando avanti le indagini sui furti e gli atti vandalici che hanno colpito diverse chiese della provincia di Frosinone. Un uomo di 59 anni è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di questa attività investigativa, che coinvolge sia la Polizia di Stato sia l’Arma dei Carabinieri. I reati si sono verificati nel corso degli ultimi mesi e hanno interessato più luoghi di culto della zona.

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