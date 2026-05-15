Un uomo di 59 anni è stato messo agli arresti domiciliari dopo essere stato collegato a undici furti e atti di vandalismo commessi in varie chiese della zona. Le indagini sono scattate dopo aver raccolto testimonianze e prove che lo collegavano ai raid, durante i quali avrebbe agito a volto scoperto. Durante una perquisizione presso la sua abitazione, gli agenti hanno trovato alcuni oggetti rubati e strumenti presumibilmente usati per danneggiare le strutture religiose.

? Domande chiave Come ha fatto a colpire diverse chiese a volto scoperto?. Cosa hanno trovato gli agenti durante la perquisizione nell'abitazione?. Quali statue sono state danneggiate durante i sacrilegi?. Dove sono stati rinvenuti i paramenti religiosi sottratti?.? In Breve Operazioni DIGOS e Carabinieri del 20 aprile hanno recuperato paramenti e oggetti sacri.. Furti e danni avvenuti tra gennaio e aprile 2026 ad Alatri e Frosinone.. Danni subiti alla statua di Padre Pio a San Benedetto e Madonna della Neve.. Indagini su episodi del 26 gennaio presso due chiese del capoluogo.. Il Tribunale di Frosinone ha disposto gli arresti domiciliari per una donna di 59 anni, accusata di aver messo a segno undici episodi tra furti e atti vandalici in diversi luoghi di culto della provincia tra gennaio e aprile 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frosinone, 59enne ai domiciliari: 11 furti e vandalismi nelle chiese

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