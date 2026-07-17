Un incidente sull’autostrada A21 nel Cremonese ha coinvolto un furgone e un camion, provocando due feriti. Il conducente del furgone è rimasto gravemente ferito e è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno assistito i coinvolti e gestito la situazione. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento. La carreggiata è rimasta chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Persichello (Cremona), 17 luglio 2026 – Due feriti, di cui uno grave, nel tratto cremonese dell’autostrada A21. È iI bilancio di uno scontro tra un furgone e un camion. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio, e che ha paralizzato il traffico in direzione nord tra Cremona e Persico Dosimo. Nello scontro tra i due mezzi, che viaggiavano verso Brescia, sono rimasti feriti il conducente e il passeggero del furgone: si tratta di un 54enne e di un 57enne, il primo trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in gravi condizioni, mentre per il secondo non si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, il furgone avrebbe tamponato il camion per cause ancora da accertare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Furgone tampona camion sull’A1 nel Cremonese. Grave il conducente, portato via in elisoccorso

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