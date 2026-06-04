Grave incidente sull' A1 tra Ceprano e Frosinone | interviene l' elisoccorso autostrada chiusa in entrambe le direzioni

Un incidente grave sull’A1 tra Ceprano e Frosinone ha causato la chiusura totale dell’autostrada in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, incluso un elisoccorso. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La strada rimane chiusa mentre le autorità gestiscono la situazione e i rilievi. La circolazione è bloccata in entrambe le direzioni a causa dell’incidente.

Grave blocco della circolazione lungo l'Autostrada A1 Milano-Napoli a causa di un incidente stradale. Il sinistro si è verificato all'altezza del km 635+000, nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Ceprano e Frosinone, lungo la carreggiata Nord (direzione Roma) verso le 8 e 45 di questa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Grave incidente sullautostrada A1 tra Ceprano e Pontecorvo: tre morti e diversi feriti

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