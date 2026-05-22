Schianto tra auto e camion sull’A1 | conducente incastrato tra le lamiere

Da parmatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi si è verificato un incidente lungo l’autostrada A1, all’altezza del chilometro 94 della carreggiata nord. Un’auto e un camion sono entrati in collisione, provocando lo schianto e il blocco della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno estratto il conducente dell’auto rimasto incastrato tra le lamiere. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Grave incidente nella mattinata di oggi lungo l’autostrada A1, dove un’auto e un camion si sono scontrati in carreggiata nord all’altezza del chilometro 94.Nell’impatto un uomo è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo. La centrale operativa ha attivato il codice rosso con intervento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SCHIANTO FRONTALE TRA DUE CAMION SULLA SS308: UN MORTO E DUE FERITI | 10/04/2026

Video SCHIANTO FRONTALE TRA DUE CAMION SULLA SS308: UN MORTO E DUE FERITI | 10/04/2026

Sullo stesso argomento

Incidente tra due auto a Collemarino, feriti e traffico in tilt: conducente incastrato tra le lamiereANCONA - Incidente poco fa a Collemarino, davanti al supermercato “Sì con Te”, dove due auto si sono scontrate tra loro.

Leggi anche: Auto si cappotta alla Crocetta, conducente incastrato tra le lamiere

schianto tra auto eAuto si schianta contro un tir sull'A4 e va in fiamme: morto l'imprenditore Massimo TabaroUn impatto violentissimo, poi le fiamme che non hanno lasciato scampo. È drammatico il bilancio del terribile incidente stradale accaduto ieri lungo l'autostrada A4. Lo ... leggo.it

schianto tra auto eSchianto tra moto e auto a Mornico: grave un centauro di 41 anniL’incidente giovedì mattina lungo la ex Statale 573, vicino al confine con Calcinate. Il motociclista è stato trasportato in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia. ecodibergamo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web