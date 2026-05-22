Schianto tra auto e camion sull’A1 | conducente incastrato tra le lamiere
Nella mattinata di oggi si è verificato un incidente lungo l’autostrada A1, all’altezza del chilometro 94 della carreggiata nord. Un’auto e un camion sono entrati in collisione, provocando lo schianto e il blocco della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno estratto il conducente dell’auto rimasto incastrato tra le lamiere. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti.
Grave incidente nella mattinata di oggi lungo l’autostrada A1, dove un’auto e un camion si sono scontrati in carreggiata nord all’altezza del chilometro 94.Nell’impatto un uomo è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo. La centrale operativa ha attivato il codice rosso con intervento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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