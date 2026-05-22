Schianto tra auto e camion sull’A1 | conducente incastrato tra le lamiere

Nella mattinata di oggi si è verificato un incidente lungo l’autostrada A1, all’altezza del chilometro 94 della carreggiata nord. Un’auto e un camion sono entrati in collisione, provocando lo schianto e il blocco della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno estratto il conducente dell’auto rimasto incastrato tra le lamiere. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti.

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