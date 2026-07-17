Fuori la politica dallo sport

Da gbt-magazine.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gruppo di attivisti ha organizzato una manifestazione per chiedere di mantenere la politica lontana dallo sport. La protesta si è svolta davanti a un centro sportivo, con partecipanti che hanno esposto cartelli e urlato slogan contro l’ingresso di questioni politiche nelle competizioni. Non ci sono stati interventi delle forze dell’ordine né incidenti. La manifestazione è durata circa un’ora e si è conclusa senza tensioni.

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FUORI LA POLITICA DALLO SPORT. QUANDO SONO GLI ALTRI A FARLA, PERÒ!. Per anni abbiamo sentito ripetere lo stesso ritornello: “Lasciate la politica fuori dallo sport.” Naturalmente, valeva solo quando a parlare o a esporsi erano gli altri. Poi arriva la nomina di Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed esponente di primo piano della Lega, che dichiara perfino di essere rimasto incredulo per la proposta ricevuta. A questo punto una domanda è inevitabile: dov’è finita tutta quella indignazione contro la politica nello sport? È sparita? Oppure era un principio valido solo quando faceva comodo? È lo stesso schema che vediamo su tanti altri temi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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