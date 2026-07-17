Un gruppo di attivisti ha organizzato una manifestazione per chiedere di mantenere la politica lontana dallo sport. La protesta si è svolta davanti a un centro sportivo, con partecipanti che hanno esposto cartelli e urlato slogan contro l’ingresso di questioni politiche nelle competizioni. Non ci sono stati interventi delle forze dell’ordine né incidenti. La manifestazione è durata circa un’ora e si è conclusa senza tensioni.

FUORI LA POLITICA DALLO SPORT. QUANDO SONO GLI ALTRI A FARLA, PERÒ!. Per anni abbiamo sentito ripetere lo stesso ritornello: “Lasciate la politica fuori dallo sport.” Naturalmente, valeva solo quando a parlare o a esporsi erano gli altri. Poi arriva la nomina di Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed esponente di primo piano della Lega, che dichiara perfino di essere rimasto incredulo per la proposta ricevuta. A questo punto una domanda è inevitabile: dov’è finita tutta quella indignazione contro la politica nello sport? È sparita? Oppure era un principio valido solo quando faceva comodo? È lo stesso schema che vediamo su tanti altri temi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Fuori la politica dallo sport

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Influencers & Keeping Politics Out Of Sports

Notizie e thread social correlati

Coppa Italia, la festa degli interisti fuori dallo Stadio OlimpicoDopo il fischio finale della partita di Coppa Italia, i tifosi dell’Inter si sono radunati fuori dallo Stadio Olimpico di Roma per celebrare la...

Dallo spettacolo alla politica e viceversa. Grande Fratello, vince Alessandra MussoliniDopo più di sessanta giorni trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha vinto il reality show.

Temi più discussi: Legge elettorale, ok al premio di maggioranza e al voto ai fuori sede. Bocciato l’emendamento dei vannacciani sulle preferenze; Fed, Warsh al Congresso: Tolleranza zero contro l’inflazione e politica fuori dalla banca centrale; Il Campo Lavrov Il manifesto di Conte e Travaglio inquieta Renzi, e apre lo spazio politico per Calenda e Picierno; Riforma elettorale, approvato il voto fuorisede: ecco come funziona.

Dallo strappo fondativo da Berlusconi fino ai record di permanenza al governo di Giorgia Meloni. Viaggio semiserio nella breve ma intensa storia di Fratelli d’Italia, attraverso il minifilm d’animazione realizzato da TIWI assieme a Sky Tg24. Il mito di Tolken, il po x.com

Base Popolare, Di Noia: Preferenze e voto fuori sede per riavvicinare i cittadini alla politicaIl coordinatore cittadino interviene sulla legge elettorale e propone alla Regione Calabria l'istituzione di voucher per sostenere le spese di viaggio dei calabresi che rientrano per votare ... ecodellojonio.it

Referendum Giustizia, Meloni a Fuori dal Coro: La riforma decisiva per sicurezza e immigrazioneLa riforma della giustizia incide anche su temi come sicurezza e immigrazione. Lo ha sostenuto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo alla trasmissione Fuori dal Coro. La sicurezza e ... affaritaliani.it