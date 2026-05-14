Coppa Italia la festa degli interisti fuori dallo Stadio Olimpico

Dopo il fischio finale della partita di Coppa Italia, i tifosi dell’Inter si sono radunati fuori dallo Stadio Olimpico di Roma per celebrare la vittoria. Gli spettatori hanno continuato a festeggiare tra cori e bandiere, senza intervenire sulla viabilità circostante. La scena si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza, con alcuni sostenitori che si sono allontanati gradualmente. Nessun episodio di tensione è stato segnalato.

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Dopo il fischio finale i tifosi dell’ Inter hanno continuato i festeggiamenti all’esterno dello stadio Olimpico di Roma. La decima Coppa Italia, che arriva dopo il ventunesimo scudetto, viene celebrata dai nerazzurri con cori e bandiere in zona Foro Italico. A decidere la partita, terminata 0-2, per i nerazzurri l’autogol di Marusic al 14esimo e la rete di Lautaro Martinez al 35esimo. Non mancano striscioni e stendardi goliardici contro le rivali, in particolare verso gli allenatori di Napoli e Milan, Conte e Allegri. Durante i festeggiamenti fumogeni e fuochi d’artificio hanno colorato l’area attorno allo Stadio Olimpico e tutto si è svolto in maniera tranquilla, anche in virtù dello storico gemellaggio che lega gli ultras di di Lazio e Inter.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Coppa Italia, la festa degli interisti fuori dallo Stadio Olimpico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Può partire la festa dei tifosi dell'Inter: i nerazzurri sono Campioni d'Italia Notizie correlate Lazio Atalanta Coppa Italia, stadio Olimpico quasi deserto: una semifinale dal clima surrealeCalciomercato Milan: rinnovo di Leao ad un passo, il club ha voluto mandare un segnale forte. Leggi anche: 'Together' allo stadio Olimpico: la scultura di Lorenzo Quinn per la finale di Coppa Italia Temi più discussi: Alle 21:00 Lazio-Inter: guida alla finale di Coppa Italia; La festa dell'Inter!; La festa per la conquista della Coppa Italia Primavera; Darderi-Jodar, match interrotto agli Internazionali per... la festa Coppa Italia dell'Inter: cos'è successo. Coppa Italia, un anno fa la festa rossoblù: così il gol di Ndoye accese la sera dei miracoli x.com Inter vince anche la Coppa Italia, la gioia incontenibile dei neroazzurri: pioggia di champagne a bordo campo e balletti in spogliatoioPazza Inter, ma di gioia, per la sua decima Coppa Italia. Dopo lo scudetto, il ventunesimo, i nerazzurri concedono il bis: dopo la vittoria travolgente in campionato, i campioni d'Italia ... leggo.it Coppa Italia, festa Inter all'Olimpico. La Lazio si arrende in finaleMissione compiuta. L'Inter batte la Lazio per 2-0 nella finale dello stadio Olimpico, a Roma, e conquista uno storico 'doblete' con ... iltempo.it