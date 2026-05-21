Dallo spettacolo alla politica e viceversa Grande Fratello vince Alessandra Mussolini

Dopo più di sessanta giorni trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha vinto il reality show. Nella finale, ha ottenuto il 55,95% delle preferenze al televoto, superando Antonella Elia, che ha ottenuto il 44,05%. La vittoria è stata decisa dal pubblico, che ha espresso le sue preferenze attraverso le votazioni finali. La partecipazione di Mussolini nel programma ha attirato l’attenzione di media e spettatori, portando alla conclusione questa edizione del reality.

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Dopo oltre sessanta giorni all’interno della casa più spiata del piccolo schermo, Alessandra Mussolini è la vincitrice del Grande Fratello Vip: ha trionfato nello scontro conclusivo con il 55,95% delle preferenze al televoto finale contro il 44,05% per Antonella Elia. Medaglia di bronzo per Raimondo Todaro. Tra tutte, ha segnato questa edizione la rivalità-amicizia tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, considerate dal pubblico le vere ‘regine’ della Casa. Un’esperienza destinata a rimanere nel cuore di tutti i protagonisti di questa edizione e che, come ha sottolineato Mussolini, "porterò sempre nel cuore". Alessandra Mussolini nasce il 30 dicembre del 1962 a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dallo spettacolo alla politica e viceversa. Grande Fratello, vince Alessandra Mussolini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Alessandra Mussolini vince il Grande Fratello VipE' Alessandra Mussolini la vincitrice del Grande Fratello Vip 2026, seconda Antonella Elia: questa è stata l'edizione delle donne over Alessandra... Alessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip 8E’ Alessandra Mussolini la vincitrice dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip. Dallo spettacolo alla politica e viceversa. Grande Fratello, vince Alessandra MussoliniDopo oltre sessanta giorni all’interno della casa più spiata del piccolo schermo, Alessandra Mussolini è la vincitrice del Grande ... quotidiano.net Chi è Alessandra Mussolini, vincitrice del Grande Fratello VIP: dalla politica a Ballando e il successo in tvL’ex europarlamentare si è riscoperta all’interno del mondo dello spettacolo e ha coronato il suo percorso con il trionfo nel reality show di Ilary Blasi ... libero.it