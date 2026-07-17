In un procedimento giudiziario, i titolari e sei educatrici di una casa-famiglia sono stati assolti in appello dall'accusa di maltrattamenti su minori. Le accuse originarie riguardavano presunti episodi di botte, calci e offese nei confronti dei ragazzini ospiti della struttura. La sentenza ha confermato l’assenza di responsabilità per le persone coinvolte, cancellando le accuse che li vedevano imputati di aver commesso maltrattamenti ai danni dei minori.

L’accusa parlava di maltrattamenti su ragazzini: botte, calci, offese. Tutti minori della casa-famiglia “Il Monello” di Monte San Giovanni Campano (Frosinone). E otto persone (tra titolari ed educatori) vennero condannati in primo grado. Ora la seconda sezione della Corte di Appello di Roma li ha assolti, riconoscendo che quella valanga di accuse era stata alimentata da due educatrici licenziate dalla struttura di accoglienza. Entrambe, dopo aver ricevuto due sanzioni disciplinari dalla direzione, e avendo intuito che era prossimo il loro licenziamento, misero in piedi un castello di accuse sfociate in un esposto alla polizia e in una causa per mobbing. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Frosinone, casa-famiglia «Il Monello», cade l’accusa di maltrattamenti: assolti in Appello i titolari e sei educatrici

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