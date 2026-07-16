Un uomo residente nella provincia di Frosinone è stato colpito da una misura cautelare che gli vieta di avvicinarsi al figlio minore. L’ordinanza è stata emessa in seguito a segnalazioni di comportamenti aggressivi e maltrattamenti nei confronti del bambino. La misura cautelare è stata adottata per tutelare la sicurezza del minore e prevenire ulteriori episodi di violenza familiare.

Una misura cautelare del divieto di avvicinamento è stata emessa nei confronti di un uomo residente nella provincia di Frosinone, accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni del figlio minore. Il provvedimento, disposto dal giudice per le indagini preliminari, è stato adottato il 15 luglio per prevenire ulteriori episodi di violenza domestica. Le indagini e la denuncia a Frosinone La misura cautelare e il braccialetto elettronico Il contesto: la lotta alla violenza domestica Presunzione di innocenza e garanzie per l'indagato Le indagini e la denuncia a Frosinone Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento delle forze dell’ordine è scaturito da una denuncia presentata dall’ex moglie dell’uomo, madre della vittima. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Maltrattamenti in famiglia a Frosinone, atteggiamenti aggressivi nei confronti del figlio minore: l'epilogo

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