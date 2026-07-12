Rocío Muñoz Morales e Alberto Matano sono stati fotografati insieme al mare in Puglia, dove l’attrice stava promuovendo il suo libro. I due hanno condiviso sui social un momento di complicità, sottolineando un legame che va oltre l’amicizia. Non si tratta di una storia d’amore, ma di un rapporto caratterizzato da affetto e familiarità. La foto mostra un’interazione intima e naturale tra i due, senza altri dettagli sulla natura del loro rapporto.

Non una nuova storia d’amore, ma un legame profondo che va oltre la semplice amicizia e ha il valore degli affetti più autentici. Rocío Muñoz Morales e Alberto Matan o hanno condiviso sui social un momento di complicità durante il soggiorno in Puglia, dove l’attrice era impegnata nella promozione del suo romanzo. A sorprendere, più della fotografia scattata in acqua, sono state le parole scelte da lei per raccontare il rapporto intenso con una persona che considera ormai parte della famiglia. Rocío Muñoz Morales, la dedica dolcissima ad Alberto Matano. Nell’immagine pubblicata su Instagram, Rocío Muñoz Morales e Alberto Matano sorridono vicini mentre si godono il mare cristallino della Puglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Rocío Muñoz Morales e Alberto Matano insieme al mare: “Sei casa, sei famiglia, sei vita”

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Alberto Matano ad un evento a Matera canta Felicità con Rocio Munoz Morales che scherza con lui

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