La Ferrari si sta preparando per il Gran Premio di Barcellona del 2026 di Formula 1, che si terrà nel fine settimana sul circuito del Montmelò. Il team principal della scuderia ha rilasciato un’intervista, affermando che c’è ancora molto lavoro da fare e che bisogna mantenere l’attenzione su se stessi. Ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare senza distrazioni in vista della prossima gara.

La Ferrari si prepara al GP di Barcellona 2026 di F1, che si correrà nel fine settimana sul circuito del Montmelò: il team principal della scuderia di Maranello, Frederic Vasseur, si è concesso ai microfoni dell’ ANSA per fare il punto sul Mondiale e sulle aspettative per la prossima gara. Le parole del team principal francese: “ Arriviamo a Barcellona dopo due weekend nei quali abbiamo mostrato segnali incoraggianti in termini di competitività. Come sempre, il nostro obiettivo sarà quello di massimizzare il potenziale e continuare a fare progressi “. Il transalpino mantiene i piedi per terra in vista del fine settimana catalano: “ A Monaco e in Canada abbiamo ottenuto buoni risultati, ma sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare e che dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Frederic Vasseur: “C’è ancora molto lavoro da fare, dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi”

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