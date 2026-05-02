Il venerdì a Miami non ha portato i risultati sperati per la Ferrari, nel primo giorno del weekend dedicato al campionato mondiale di Formula 1 del 2026. La squadra aveva puntato molto sulla Sprint Qualifying, ma le prestazioni non sono state all’altezza delle aspettative. Le parole del team principal hanno evidenziato un certo malumore, con alcune dichiarazioni che indicano insoddisfazione sia da parte del pilota principale che da parte dello stesso dirigente.

Non è stato il venerdì a Miami che si sperava e si voleva in casa Ferrari. Nel primo giorno del week end della Florida, valido per l’appuntamento del Mondiale 2026 di F1, la Rossa aveva ambizioni nella Sprint Qualifying andata in scena nel day-1. Nel time-attack che ha definito lo schieramento di partenza della Sprint odierna, la Rossa voleva ambire alla pole-position. In particolare, Charles Leclerc aveva mostrato nel corso della sessione di libere e del turno di “qualifiche Sprint” di avere argomenti a sostegno. Tuttavia, nel momento in cui sono state montate le gomme morbide nella SQ3 (ultimo stint del time-attack), le due vetture di Maranello non sono riuscite a performare.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’amarezza di Vasseur: “Dobbiamo capire…Leclerc non è contento? Nemmeno io”

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