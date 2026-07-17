Il commissario tecnico della nazionale francese ha annunciato le dimissioni alla vigilia della finale per il terzo posto contro l’Inghilterra. Dopo 14 anni alla guida, ha dichiarato che la squadra gli mancherà, ma non piangerà. Ha aggiunto che l’esperienza con la nazionale è stata la cosa più bella della sua vita, avendo dedicato 25 anni a questa avventura. La decisione segue il termine del ciclo di gestione iniziato nel 2009.

Alla vigilia della finale per il terzo posto con l'Inghilterra, il ct della Francia Didier Deschamps ha ufficializzato il suo addio alla panchina francese dopo un ciclo durato 14 anni: "La nazionale è la cosa più bella che mi sia capitata, ha preso 25 anni della mia vita e questo lascia il segno. Mi restano ricordi indimenticabili, ma l'importante è sempre ciò che ci aspetta". Poi sull'addio: "So che domani calerà il sipario; nessuno piangerà qui, ma la nazionale francese mi mancherà. Ho avuto il privilegio, per 14 anni, di vivere momenti magici ma anche difficili. Ma la vita continua, sono di indole positiva, so che andrà bene anche d'ora in poi". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Francia, Deschamps ai saluti: "La nazionale mi mancherà ma non piangerò"

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