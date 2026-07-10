La Rai ha deciso di sospendere le repliche estive di Report. Il conduttore del programma ha commentato con parole di sconcerto e preoccupazione. La redazione ha definito la decisione come una forma di censura senza precedenti. La sospensione avviene in un momento in cui si attende di chiarire la vicenda che riguarda il conduttore, senza ulteriori dettagli pubblicati. La decisione è stata comunicata dalla Direzione, che ha annunciato l’attesa di chiarimenti.

"In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci", la Direzione Approfondimento della Rai "ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico". Lo annuncia l'azienda in una nota. "Resta fermo l'appuntamento con la nuova stagione di Report, che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di novembre", conclude la nota. Nel pomeriggio, la senatrice di Fratelli d'Italia Ester Mieli aveva dichiarato che "sulla vicenda Lavitola-Report la Rai ha il dovere di tutelare la sua credibilità e quella di tanti professionisti che vi lavorano con serietà e indipendenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Rai sospende le repliche estive di Report. Ranucci: "Sconcerto e preoccupazione". La redazione del programma: "Censura senza precedenti"

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