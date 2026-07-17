Un lavoratore è deceduto in una cava a Treviso dopo essere stato schiacciato da un macchinario. La vittima, riconosciuta come un giovane appassionato di calcio che allenava i bambini, aveva cercato di aiutare un collega in difficoltà, rimasto agganciato a un nastro trasportatore durante lavori di manutenzione. L’intervento è stato immediato, ma non è stato sufficiente a prevenire il tragico incidente.

Ha visto un collega in difficoltà, agganciato per un braccio a un nastro trasportatore su cui dovevano effettuare dei lavori di manutenzione, e non ha esitato neppure per un istante: è intervenuto subito per salvargli la vita. Così facendo però è stato stritolato dai rulli di un macchinario ed è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Una fine tremenda quella di Francesco Vona, operaio vittoriese di 39 anni, martoriato la mattina del 16 luglio mentre si trovava al lavoro con i colleghi della Postumia Inerti (una decina di dipendenti) alla cava di via San Rocco a Giavera del Montello, in provincia di Treviso. A lanciare l’allarme al 118, qualche minuto prima delle 8, è stato il collega P. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Francesco Vona schiacciato da un macchinario nella cava a Treviso: «Un ragazzo dal cuore d’oro che allenava i bambini a calcio»

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