Un operaio è morto e un collega è rimasto ferito in un incidente avvenuto questa mattina nella cava di una ditta di lavorazione del calcestruzzo. Secondo le prime ricostruzioni, un rullo ha schiacciato uno dei lavoratori, causando la morte sul colpo. Un altro operatore è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. La zona è stata messa sotto sequestro dalle autorità.

GIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO) - Gravissimo infortunio sul lavoro nella mattinata di giovedì 16 luglio nella cava della ditta Superbeton. Tragico il bilancio: un operaio è morto e un collega è ferito. La vittima si chiamava Francesco Vona. Secondo quanto finora ricostruito dagli inquirenti, l'uomo è stato schiacciato da un rullo, che ha in parte urtato anche il secondo operaio. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e dello Spisal. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Francesco Vona morto schiacciato da un rullo, ferito un collega: tragico infortunio sul lavoro nella cava di Superbeton

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Operaio morto schiacciato da un rullo, ferito un collega: tragico infortunio sul lavoro nella cava di SuperbetonUn operaio è morto e un collega è rimasto ferito dopo essere stati schiacciati da un rullo in una cava nella provincia di Treviso.

Operaio morto schiacciato da un rullo, ferito un collega: infortunio sul lavoro nella cava di SuperbetonUn operaio è morto e un collega è rimasto ferito dopo essere stati schiacciati da un rullo in una cava.