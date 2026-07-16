Nella cava di una ditta a Giavera del Montello, nella giornata di giovedì 16 luglio, un operaio è rimasto ucciso dopo essere stato schiacciato da un rullo. Un collega che si trovava sul posto è rimasto ferito. L’incidente si è verificato durante le operazioni di lavoro. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La vittima è stata trovata senza vita, mentre il collega ferito è stato condotto in ospedale.

GIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO) - Gravissimo infortunio sul lavoro nella mattinata di giovedì 16 luglio nella cava della ditta Postumia Inerti. Tragico il bilancio: un operaio è morto e un collega è ferito. La vittima si chiamava Francesco Vona. Secondo quanto finora ricostruito dagli inquirenti, l'uomo è stato schiacciato da un rullo, che ha in parte urtato anche il secondo operaio. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e dello Spisal. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Francesco Vona morto schiacciato da un rullo, ferito un collega: tragico infortunio sul lavoro nella cava

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