Francesco Vona morto schiacciato da un rullo ferito un collega | tragico infortunio sul lavoro nella cava

Da ilgazzettino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella cava di una ditta a Giavera del Montello, nella giornata di giovedì 16 luglio, un operaio è rimasto ucciso dopo essere stato schiacciato da un rullo. Un collega che si trovava sul posto è rimasto ferito. L’incidente si è verificato durante le operazioni di lavoro. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La vittima è stata trovata senza vita, mentre il collega ferito è stato condotto in ospedale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

GIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO) - Gravissimo infortunio sul lavoro nella mattinata di giovedì 16 luglio nella cava della ditta Postumia Inerti. Tragico il bilancio: un operaio è morto e un collega è ferito. La vittima si chiamava Francesco Vona. Secondo quanto finora ricostruito dagli inquirenti, l'uomo è stato schiacciato da un rullo, che ha in parte urtato anche il secondo operaio. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e dello Spisal. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

francesco vona morto schiacciato da un rullo ferito un collega tragico infortunio sul lavoro nella cava
© Ilgazzettino.it - Francesco Vona morto schiacciato da un rullo, ferito un collega: tragico infortunio sul lavoro nella cava
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Francesco Vona morto schiacciato da un rullo, ferito un collega: tragico infortunio sul lavoro nella cava di SuperbetonUn operaio è morto e un collega è rimasto ferito in un incidente avvenuto questa mattina nella cava di una ditta di lavorazione del calcestruzzo.

Operaio morto schiacciato da un rullo, ferito un collega: tragico infortunio sul lavoro nella cava di SuperbetonUn operaio è morto e un collega è rimasto ferito dopo essere stati schiacciati da un rullo in una cava nella provincia di Treviso.

francesco vona francesco vona morto schiacciatoFrancesco Vona morto schiacciato da un rullo, ferito un collega: tragico infortunio sul lavoro nella cavaGIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO) - Gravissimo infortunio sul lavoro nella mattinata di giovedì 16 luglio nella cava della ditta Postumia Inerti. Tragico il bilancio: un ... ilgazzettino.it

Francesco Vona morto sul lavoro a Giavera: schiacciato da un rullo mentre aiutava un collegaÈ Francesco Vona, 39 anni, di Vittorio Veneto, l’operaio morto questa mattina nella cava della Postumia Inerti a Giavera del Montello, nel Trevigiano. L’incidente è avvenuto in via delle Colombere, ... alphabetcity.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web