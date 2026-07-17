Un video virale mostra un uomo che cammina per le strade di Roma senza essere riconosciuto, vestito come un personaggio di uno spot di Spider-Man. Nessuno gli rivolge attenzione e nessuna persona lo riconosce. La scena ha suscitato molte discussioni sui social, facendo riflettere su come potrebbe cambiare la percezione pubblica di figure note se si trovassero in incognito.

Cosa succederebbe se improvvisamente a Roma tutti dimenticassero chi è Francesco Totti? Un’ipotesi surreale, quasi blasfema per i tifosi giallorossi e per chiunque conosca il legame indissolubile tra il Capitano e la Città Eterna. Eppure questa premessa impossibile è diventata realtà, almeno cinematografica, grazie a uno spot brillante che sta facendo il giro del web. Sony Pictures Italia ha scelto proprio l’ex numero 10 della Roma come protagonista della campagna promozionale di “ Spiderman: Brand New Day”, in arrivo nelle sale italiane il 29 luglio 2026. Il concept è tanto semplice quanto geniale: Totti si aggira per le strade della sua Roma, ma nessuno sembra riconoscerlo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Temi più discussi: Francesco Totti for ‘Spider-Man: Brand New Day’; Berlino 2006, quando eravamo sul tetto del mondo; Francesco Totti invisibile per le strade di Roma, nessuno lo riconosce: il video dello spot Spiderman è virale (e imperdibile); Spider-Man: Brand New Day, Francesco Totti protagonista nel nuovo trailer italiano.

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