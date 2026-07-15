Cosa succederebbe se di colpo a Roma tutti non riconoscessero più Francesco Totti? È la grande domanda alla base dello spot di lancio del film "Spiderman: Brand New Day", al cinema dal 29 luglio. L'ex capitano giallorosso si aggira per la sua città, ma tutti sembrano essersi dimenticati di lui. E alla fine arriva proprio Spiderman.?(Credits: Sony Pictures Italia). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Video.gazzetta.it - A Roma si sono dimenticati di Totti? Lo spot del nuovo Spiderman è geniale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Al Bano: “Non sono stato invitato al concerto del 2 giugno. Si sono dimenticati di me. Sono d’accordo con De Gregori, gli artisti non devono essere obbligati a prendere posizione”Al Bano ha dichiarato di non essere stato invitato al concerto del 2 giugno, affermando che si sono dimenticati di lui.

Ronaldo, Messi, Mbappe, Vinicius Jr: dietro le quinte dello spot pubblicitario del trofeo della Coppa del Mondo Lego mentre le stelle della finale del 2026 si uniscono per lo spot pubblicitarioCristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe e Vinicius Junior sono stati rappresentati in figure di mattoncini LEGO come parte di una serie di set...

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Presentata la nuova Mappa dei Quartieri di Roma; Golf cart a Roma, le aziende replicano alle critiche: Sì a meno mezzi, ma servono regole chiare e condivise; Cacciati dai quartieri: il mercato immobiliare a Roma; Colloqui tra Israele e Libano, accordo su ritiro da zone pilota.

. @OfficialASRoma, gli agenti di Summerville sono già in città, oggi il possibile incontro. Intanto Jorge Mendes è al lavoro per convincere Behdad Eghbali ad accettare le offerte per Garnacho e Moreira x.com

Roma, si continua a seguire Engels: D'Amico valuta l'offerta all'entourageIl centrocampista belga piace a diverse squadre, soprattutto di Premier League, ma il direttore sportivo giallorosso sta provando ad accelerare ... msn.com

Cicinho: Distrutto dall’alcol: in un giorno 70 birre e 15 caipirinha. Oggi sono un pastorePer lui il calcio è stato un mezzo per un fine molto chiaro: bere. A 13 anni Cicinho si è avvicinato alle birre durante un festino con gli amici e da lì non si è più fermato fino ai 32. Più crescevo ... gazzetta.it