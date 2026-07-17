Francesco Totti a Roma perchè nessuno lo riconosce

In una campagna promozionale dedicata a Spider-Man: Brand New Day, un'interpretazione mostra un uomo che cammina per le strade di Roma senza essere riconosciuto. Si tratta di una rappresentazione che richiama la storia di Peter Parker e il tema della perdita dell’identità. La scena è ambientata nella capitale italiana, con il protagonista che si muove tra i passanti senza attirare attenzione. La campagna utilizza questa immagine per collegare il personaggio di Spider-Man alla sensazione di invisibilità.

. La nuova campagna promozionale dedicata a Spider-Man: Brand New Day immagina un’insolita realtà nella quale Francesco Totti passeggia per le vie di Roma senza che nessuno lo riconosca, creando un originale collegamento con la storia di Peter Parker e il tema della perdita dell’identità. Un vero eroe continua a rappresentare un simbolo anche quando il mondo sembra averlo dimenticato. Da questo concetto prende vita il nuovo spot realizzato da Sony Pictures Italia per accompagnare l’arrivo nelle sale italiane di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo della celebre saga cinematografica previsto dal 29 luglio. Il protagonista della campagna è Francesco Totti, che interpreta sé stesso vivendo una situazione davvero inaspettata: attraversa la sua città senza attirare l’attenzione di nessuno. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Francesco Totti - Roma's Greatest Love Story Had a Cost

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Temi più discussi: Nessuno lo ferma né gli chiedono una foto, così Francesco Totti diventa una persona qualunque a Roma: l'ex calciatore nello spot di Spider-Man Brand New Day; Francesco Totti e Spiderman, il divertente video in cui nessuno a Roma lo riconosce; A Roma si sono dimenticati di Totti? Lo spot del nuovo Spiderman è geniale; E se nessuno si ricordasse più di Francesco Totti? L'idea di Crafted per lanciare Spider-Man: Brand New Day.

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