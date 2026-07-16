Per una volta Francesco Totti si è trovato dall’altra parte: non più l’idolo riconosciuto da tutti, ma una persona qualunque in mezzo alle strade della sua Roma. È questa l’idea alla base dello spot realizzato per promuovere il nuovo film Spider-Man: Brand New Day, che vede l’ ex capitano giallorosso protagonista di una storia sorprendente e ricca di emozioni. Il video gioca su una domanda impossibile: cosa succederebbe se una leggenda come Totti venisse improvvisamente dimenticata? Proprio come accade a Peter Parker nel nuovo capitolo della saga con Tom Holland, anche il campione romano si ritrova a vivere una situazione in cui nessuno sembra sapere chi sia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Francesco Totti.

© Ilfattoquotidiano.it - Nessuno lo ferma né gli chiedono una foto, così Francesco Totti diventa una “persona qualunque” a Roma: l’ex calciatore nello spot di “Spider-Man Brand New Day”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

EL PAPA LEÓN XIV HIZO UNA SOLA PREGUNTA… Y TODO EL VATICANO GUARDÓ SILENCIO | Homilía Católica

Notizie e thread social correlati

Totti nello spot per il lancio di 'Spider-Man: Brand New Day'Francesco Totti ha partecipato a uno spot pubblicitario in occasione dell’uscita nelle sale italiane di ‘Spider-Man: Brand New Day’, il nuovo film...

Francesco Totti dimenticato da Roma: lo spot per Spider-Man che diverte i tifosi (VIDEO)Un video pubblicitario mostra un uomo che cammina per le vie di Roma, riconosciuto come un ex calciatore, ma il suo volto è stato modificato con...

Si parla di: Spider-Man: Brand New Day, Francesco Totti diventa Peter Parker nel nuovo spot italiano.

Francesco Totti protagonista dello spot di Spider-Man: Brand New Day, il video conquista i fanFrancesco Totti è il protagonista del nuovo spot di Spider-Man: Brand New Day. Il film con Tom Holland arriva al cinema dal 29 luglio. voto10.it

Nessuno lo ferma né gli chiedono una foto, così Francesco Totti diventa una persona qualunque a Roma: l’ex calciatore nello spot di Spider-Man Brand New DayFrancesco Totti protagonista dello spot di Spider-Man: Brand New Day. Il video conquista i tifosi della Roma sui social ... ilfattoquotidiano.it