Nessuno lo ferma né gli chiedono una foto così Francesco Totti diventa una persona qualunque a Roma | l’ex calciatore nello spot di Spider-Man Brand New Day

Da ilfattoquotidiano.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per una volta Francesco Totti si è trovato dall’altra parte: non più l’idolo riconosciuto da tutti, ma una persona qualunque in mezzo alle strade della sua Roma. È questa l’idea alla base dello spot realizzato per promuovere il nuovo film Spider-Man: Brand New Day, che vede l’ ex capitano giallorosso protagonista di una storia sorprendente e ricca di emozioni. Il video gioca su una domanda impossibile: cosa succederebbe se una leggenda come Totti venisse improvvisamente dimenticata? Proprio come accade a Peter Parker nel nuovo capitolo della saga con Tom Holland, anche il campione romano si ritrova a vivere una situazione in cui nessuno sembra sapere chi sia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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