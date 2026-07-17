Francesco Sarcina ha commentato pubblicamente la sua ex moglie, Clizia Incorvaia, dichiarando di non frequentare i programmi televisivi di gossip e di trovare ripugnante l’idea di ricevere denaro per parteciparvi. La sua affermazione si riferisce alla distanza ancora evidente tra i due, a distanza di diversi anni dal divorzio. Sarcina ha espresso chiaramente la sua posizione riguardo alla partecipazione a programmi di intrattenimento e al rapporto con l’ex moglie.

Francesco Sarcina torna a parlare della ex moglie Clizia Incorvaia e la distanza tra i due appare ancora evidente. A diversi anni dal divorzio, i rapporti tra il cantante e l’influencer appaiono ancora segnati da tensioni, tanto che nelle ultime ore è arrivata una nuova presa di posizione pubblica dell’artista, con parole molto dure rivolte all’ex moglie. Le nuove dichiarazioni del cantante sull’ex moglie Intervistato dal Corriere della Sera, Sarcina è tornato a parlare del delicato rapporto con Clizia Incorvaia, da cui ha divorziato nel 2019 dopo un matrimonio definito turbolento. Il cantante ha scelto toni netti, spiegando di avere molte cose da dire ma di preferire non esporsi ulteriormente per non aggravare la situazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Francesco Sarcina sulla ex moglie Clizia Incorvaia: "Non vado nei salotti 'rosa', prendere soldi per questo mi farebbe schifo"

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Francesco Sarcina, la moglie Nayra contro Clizia Incorvaia «Non ti vergogni Sei disposta a tutto»

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