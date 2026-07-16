Un uomo ha commentato pubblicamente, affermando che avrebbe trovato ripugnante una determinata situazione. La frase è stata pronunciata in risposta a una vicenda legata a una figura nota nel mondo dello spettacolo, la quale ha vissuto una separazione molto discussa e ora ha una nuova famiglia. La vicenda, nonostante siano passati diversi anni, continua a essere oggetto di discussione e attenzione mediatica. La dichiarazione è stata rilasciata in modo diretto e senza ulteriori dettagli.

Per anni è stata al centro delle cronache rosa per una delle separazioni più discusse del mondo dello spettacolo italiano. Oggi Clizia Incorvaia ha una nuova famiglia e una vita completamente diversa, ma il suo nome continua a essere accostato a una vicenda che, nonostante il tempo trascorso, torna ciclicamente a far parlare. Ogni nuova intervista o dichiarazione sembra infatti riaccendere l’attenzione su un capitolo che molti ritenevano ormai chiuso. L’influencer, oggi sposata con Paolo Ciavarro, dal quale ha avuto il figlio Gabriele, ha sempre sostenuto di non avere alcun interesse a riaprire vecchie polemiche, soprattutto per tutelare la serenità della figlia Nina. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Clizia Incorvaia, l’attacco arriva da lui: “A me farebbe schifo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Mi ha tradita”. Clizia Incorvaia, la confessione privatissima: “Lui…”

Clizia Incorvaia, Fratelli: Chi Sono E Che Lavoro Fanno!Clizia Incorvaia ha recentemente parlato della relazione con i suoi fratelli, rivelando dettagli sulla loro collaborazione e sui legami familiari.

Si parla di: Asp verso il commissariamento, Carmina all'attacco: È il fallimento del sistema.

Sarcina attacca la ex Incorvaia: Io non vado a raccontare cose dolorose nei salotti, guadagnare così fa shifoFrancesco Sarcina è tornato a parlare dell'ex compagna Clizia Incorvaia, mesi dopo la sentenza che l'aveva prosciolta dall'accusa di usare la figlia Nina ... fanpage.it

Francesco Sarcina torna all’attacco: frecciata a Riccardo Scamarcio e stoccata a Clizia IncorvaiaFrancesco Sarcina torna all’attacco: frecciata a Riccardo Scamarcio e stoccata a Clizia Incorvaia, scopri cos'è successo ... mondotv24.it