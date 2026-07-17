Francesco Sarcina ha commentato nuovamente l’ex compagna, affermando di avere un lavoro che gli piace e di non frequentare i salotti televisivi per raccontare vicende dolorose. L’intervista, pubblicata dal Corriere della Sera, si è concentrata sulle sue attività e sulla sua vita personale, senza riferimenti specifici alla relazione passata. Sarcina ha espresso il suo punto di vista senza entrare nei dettagli delle dinamiche con l’ex compagna.

Francesco Sarcina torna a parlare dell’ex Clizia Incorvaia in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera e quando gli viene chiesto per l’ennesima volta della fine del suo matrimonio con l’influencer siciliana, a suo dire dovuto a un tradimento di lei con uno dei suoi migliori amici l’attore Riccardo Scamarcio, il cantante prova a sorvolare, anche se lo fa con una battuta amara: “Preferisco stendere un velo pietoso”, ha detto infatti Sarcina. “Credo nel perdono, ma l’amicizia per me ha un valore importante. Penso basti per capire come stanno le cose”. La risposta che però, più di ogni altra, rivela “come stanno le cose” è la frecciata avvelenata che indirizza molto chiaramente alla ex moglie, quando dice: “Io ho un lavoro che mi piace. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Francesco Sarcina è tornato ad attaccare l’ex Incorvaia: “Io ho un lavoro che mi piace. Non vado nei salotti ‘rosa’ a raccontare cose dolorose”

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Francesco Sarcina pronto a denunciare Clizia La moglie Lo ha ricattato

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