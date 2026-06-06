È stata cancellata la terza torre prevista nel complesso di Novoli, in Toscana. La decisione è stata presa dopo una proposta avanzata dal portavoce dell'opposizione, che ha portato all'annullamento del progetto. Fratelli d’Italia ha commentato la scelta come un risultato positivo, sostenendo che la proposta è stata formalmente adottata dal centrodestra. La rimozione della torre si è concretizzata in seguito a questa decisione ufficiale.

FIRENZE – La cancellazione della Terza torre di Novoli “proposta formalmente dal portavoce dell’opposizione Alessandro Tomasi”, è un fatto assolutamente positivo per Fratelli d’Italia. Per due motivi: permette di risparmiare il fiume di denaro necessario a realizzarla e dall’altro evita l’abbandono del centro storico di altre funzioni, dopo le scellerate decisioni di trasferire le università, il tribunale, solo per fare un esempio. Sarebbe stato un paradosso varare la norma liberticida contro gli affitti brevi e negli stessi giornisvuotare ancora di più il centro spostando gli uffici regionali a Novoli”. A dirlo, commentando la decisione della Regione Toscana di spostare su altre opere i fondi stanziati per la Terza torre di Novoli, è Jacopo Cellai, consigliere regionale di FdI. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Regione Toscana: cancellata la terza torre di Novoli. Cellai (Fdi): “Accolta la proposta del Centrodestra”

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