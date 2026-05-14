Si apre il fondo di remissione per risarcire le vittime di frode dell' AirBit Club

Il fondo di remissione per le vittime di frode dell’AirBit Club è stato aperto. L’annuncio è stato dato da RCB Fund Services LLC, che gestisce il fondo. La procedura mira a fornire risarcimenti alle persone coinvolte nelle truffe legate a questa piattaforma. La decisione è stata comunicata il 13 maggio 2026, a Washington. La procedura di richiesta e i dettagli saranno disponibili per gli interessati nei prossimi giorni.

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- WASHINGTON, 13 maggio 2026 PRNewswire -- RCB Fund Services LLC ("RCB"), amministratore dei sinistri relativi all'AirBit Victim Fund ("AVF") che agisce per conto del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ("DOJ"), ha annunciato oggi l'apertura del processo di presentazione delle richieste di risarcimento per le vittime di frode dell'AirBit Club. L'AVF è stato istituito dal DOJ per risarcire le persone che hanno subito perdite finanziarie a seguito di uno schema fraudolento condotto presso l'AirBit Club. L'obiettivo dell'AVF è quello di risarcire le vittime indotte ad acquistare iscrizioni dell'AirBit Club sulla base di false dichiarazioni, comprese le promesse di rendimenti giornalieri garantiti presumibilmente generati tramite attività di mining e trading di criptovaluta.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Si apre il fondo di remissione per risarcire le vittime di frode dell'AirBit Club ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento 5 morti sospette in ambulanza, le vittime: "E' enorme da accettare. Si indaghi fino in fondo"Le famiglie degli anziani deceduti coinvolti nell’inchiesta della Procura di Forlì sulle morti sospette avvenute sulle ambulanze della Croce Rossa... L’obiettivo di trasferimento dell’Arsenal diventa disponibile a prezzo ridotto poiché il club cessionario si apre improvvisamente al trasferimentoBreaking: La stagione del Leicester City è stata, sotto ogni aspetto, un disastro, con la retrocessione in League One al punto più basso per un club... Argomenti più discussi: Si apre il fondo di remissione per risarcire le vittime di frode dell'AirBit Club; Apertura del Fondo di Rimborso per Indennizzare le Vittime della Frode AirBit Club; Accordo Anaci-Cri-Sima, i condomini diventano presidi sanitari per anziani e fragili; Garlasco, consulente difesa Sempio: E’ preoccupato ma ha ribadito la sua innocenza. Si apre il fondo di remissione per risarcire le vittime di frode dell'AirBit ClubWASHINGTON, 13 maggio 2026 /PRNewswire/ -- RCB Fund Services LLC ('RCB'), amministratore dei sinistri relativi all'AirBit Victim Fund ('AVF') che agisce per conto del Dipartimento di Giustizia degli S ... adnkronos.com