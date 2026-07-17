Kimi Antonelli ha concluso in testa la seconda sessione di prove libere a Spa-Francorchamps, dominando la classifica. La giornata di venerdì ha visto anche una prestazione difficile per la Ferrari, con più di un punto interrogativo in vista delle qualifiche di sabato. Le prove libere hanno mostrato una situazione incerta, lasciando aperte le possibilità per le qualifiche.

Venerdì da interpretare a Spa-Francorchamps. Le due sessioni di prove libere del Gran Premio del Belgio hanno consegnato una classifica di giornata firmata Kimi Antonelli, ma con più di un interrogativo aperto in vista delle qualifiche di sabato. Soprattutto per la Ferrari. La sorpresa di Verstappen nelle FP1. Nella prima sessione pomeridiana, Max Verstappen ha subito messo il proprio timbro sul weekend (a sorpresa, non certo per il talento, ma per una Red Bull finora scarsamente competitiva nel 2026), con il miglior tempo in 1’47”070. Alle sue spalle le due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, seguite da Isack Hadjar e dalla McLaren di Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Formula 1, Antonelli domina le FP2 a Spa. Venerdì in salita per la Ferrari

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Antonelli domina le FP2 a Spa!

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Kimi Antonelli firma il miglior tempo nelle FP2 a Spa 2026 davanti a Norris e Verstappen. Hamilton quarto, mentre Leclerc chiude undicesimo senza time attack. #kimiantonelli #mercedes #fp2 #spa #formula1 #f1 x.com

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