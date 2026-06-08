Formaggi con latte crudo perché sono sconsigliati e potenzialmente pericolosi per i bambini piccoli

I formaggi con latte crudo sono sconsigliati per i bambini piccoli perché possono contenere batteri nocivi. La loro produzione non prevede pastorizzazione, aumentando il rischio di infezioni alimentari. I social media sono pieni di consigli dietetici, soprattutto prima dell’estate, ma spesso vengono condivisi senza verifiche scientifiche. È importante consultare fonti affidabili e professionisti per evitare rischi legati a alimenti potenzialmente pericolosi per i più giovani.

Sui social impazzano le diete, specie nel periodo che apre la stazione estiva, e spesso i consigli dei food influencer possono essere accolti senza le corrette valutazioni. Come nel caso della “dieta della Bibbia”, promossa su TikTok dall’americana Kayla Bundy, 27enne del Michigan ma ormai trasferita da tempo a Bali, che suggerisce di tornare a un regime alimentare “salutare”, “primordiale”, che comprende ad esempio il bere latte crudo o mangiare formaggi a base di latte crudo. Una pratica non solo sconsigliata dai medici, ma verso la quale gli esperti mettono in guardia. Tra i rischi, infatti, quello di andare incontro al rischio di infezione da parte di alcuni batteri. 🔗 Leggi su Dilei.it

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