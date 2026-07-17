Anche Andrija Josovic è un nuovo giocatore biancorosso. Un’operazione definita ormai da diverse settimane che attendeva soltanto l’ufficialità, arrivata ieri: è un ulteriore tassello del mosaico forlivese. A questo punto, per completare il roster, all’appello manca soltanto l’annuncio di Mattia Ceccato, destinato ad arrivare in prestito dall’Olimpia Milano. La Pallacanestro 2.015 si assicura dunque uno dei prospetti più interessanti della classe 2006. Montenegrino (ma italiano per formazione), è alto 204 centimetri, Josovic incarna la linea scelta dal club di viale Corridoni: sarà infatti uno dei giocatori più giovani a disposizione di coach Francesco Nanni, chiamato a compiere il salto nel basket dei ‘grandi’ dopo essersi costruito un curriculum di assoluto rilievo a livello giovanile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forlì punta forte sul giovane Josovic. Nanni: "Incredibilmente affamato"

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Argomenti più discussi: Forlì punta forte sul giovane Josovic. Nanni: Incredibilmente affamato; SOFTBALL: Equilibrio tra Forlì e Castellana nel doppio confronto; Forlì, un americano sotto canestro: c'è Santos-Silva. Pesaro sceglie l'estone Jurkatamm sull'esterno; Mian riparte da Forlì: Qui per rilanciarmi e trasmettere esperienza ai più giovani. Definito anche il calendario delle amichevoli.