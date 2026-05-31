Forlì ha raggiunto un accordo con Francesco Nanni per la panchina, mentre il nuovo staff tecnico è in fase di completamento. Dopo questa scelta, la squadra inizia a pianificare anche il roster per la prossima stagione. La società sta valutando diverse opzioni, tra cui una pista dagli Stati Uniti e una proposta di un allenatore chiamato Gaspardo. La formazione si prepara a definire i dettagli della composizione della squadra.

Trovata la quadra con Francesco Nanni per la panchina, in attesa che il nuovo staff tecnico si completi, Forlì comincia a questo punto a pensare anche al roster che sarà. Con un’idea che riguarda addirittura il parco stranieri. Perché il club di viale Corridoni avrebbe messo nel mirino Moses Greenwood, ala forte statunitense di 201 centimetri, classe ’97 che compirà 30 anni il prossimo 4 febbraio, giorno della Madonna del Fuoco. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma secondo alcuni addetti ai lavori sarebbe una pista concreta, piuttosto battuta dalla dirigenza biancorossa. Greenwood è reduce da tre stagioni in Francia con la maglia dello Hyères-Toulon. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forlì, dopo Nanni il roster. Pista Usa e sì di Gaspardo

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