A Forlì, Francesco Nanni è tornato a ricoprire il ruolo di allenatore della squadra di pallacanestro. Nanni, che ha maturato esperienza in Europa, ha ottenuto il mandato di guidare la squadra per la prossima stagione. La sua formazione include mentori e allenatori con cui ha lavorato nel corso della carriera. La società ha annunciato il suo ritorno senza ulteriori dettagli sulle strategie o modifiche tecniche che intende attuare.

? Punti chiave Chi sono i mentori che hanno formato il nuovo tecnico?. Come potrà l'esperienza europea di Nanni trasformare la squadra?. Perché la dirigenza ha puntato proprio su un volto locale?. Quali obiettivi sportivi si prefigge il club con questo ritorno?.? In Breve Esperienza passata con Giorgio Valli, Marcelo Nicola e Sandro Dell’Agnello tra 2017 e 2021.. Passaggio tecnico a Scafati nel 2021 e poi a Trieste fino al 2023.. Paul Matiasic e Michael Arcieri lodano la gestione tecnica e comunicativa del coach.. Obiettivo società di consolidare il progetto sportivo per la stagione 20262027.. La Pallacanestro Forlì 2.015 ha ufficializzato la scelta per la guida tecnica della stagione 20262027, affidando la prima squadra al tecnico forlivese Francesco Nanni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì, torna a casa Francesco Nanni: è lui il nuovo coach

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