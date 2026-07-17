Fondi persi per l’asilo | Una gestione tardiva e responsabilità politiche

Da lanazione.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le opposizioni hanno contestato la gestione dei fondi destinati all’asilo, attribuendo le perdite a ritardi e decisioni politiche. Dopo il dibattito in consiglio comunale e la richiesta della maggioranza di mantenere la seduta in forma riservata, i rappresentanti di varia collocazione politica hanno presentato versioni divergenti sui motivi delle perdite. La discussione si è concentrata sulla responsabilità delle scelte politiche e sulla tempistica delle azioni intraprese.

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Il giorno dopo gli scambi di accuse in consiglio comunale per la decisione di procedere in seduta segreta come chiesto dalla maggioranza, le opposizioni unite - da sinistra a destra - illustrano la loro verità sui fondi persi per il nuovo nido Pinocchio. La scelta della maggioranza di discutere i documenti usciti dalla commissione d’indagine ad hoc, secondo i gruppi di opposizione, ha negato ai cittadini la possibilità di assistere al confronto. La relazione, frutto di sei mesi di lavoro, è stata sottoscritta dalla presidente Veronica Bagni (Filo Rosso), da Francesca Bruni (Fratelli d’Italia), Manola Guazzini (Gruppo Misto), Paolo Vallini e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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