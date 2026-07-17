Le opposizioni hanno contestato la gestione dei fondi destinati all’asilo, attribuendo le perdite a ritardi e decisioni politiche. Dopo il dibattito in consiglio comunale e la richiesta della maggioranza di mantenere la seduta in forma riservata, i rappresentanti di varia collocazione politica hanno presentato versioni divergenti sui motivi delle perdite. La discussione si è concentrata sulla responsabilità delle scelte politiche e sulla tempistica delle azioni intraprese.

Il giorno dopo gli scambi di accuse in consiglio comunale per la decisione di procedere in seduta segreta come chiesto dalla maggioranza, le opposizioni unite - da sinistra a destra - illustrano la loro verità sui fondi persi per il nuovo nido Pinocchio. La scelta della maggioranza di discutere i documenti usciti dalla commissione d’indagine ad hoc, secondo i gruppi di opposizione, ha negato ai cittadini la possibilità di assistere al confronto. La relazione, frutto di sei mesi di lavoro, è stata sottoscritta dalla presidente Veronica Bagni (Filo Rosso), da Francesca Bruni (Fratelli d’Italia), Manola Guazzini (Gruppo Misto), Paolo Vallini e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fondi persi per l’asilo: "Una gestione tardiva e responsabilità politiche"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I-Hub Messina: Carreri smentisce Scurria: “I fondi non sono persiIl progetto I-Hub di Messina, che prevedeva un investimento di 71 milioni di euro, è al centro di alcune dichiarazioni contrastanti.

Le nuove politiche europee per la gestione dei flussi migratoriLe recenti normative europee sulla gestione dei flussi migratori prevedono un nuovo quadro legale che mira a dividere chiaramente chi ha diritto alla...

Temi più discussi: Fondi persi per l’asilo: Una gestione tardiva e responsabilità politiche; Credito alle microimprese, in quindici anni persi 64 miliardi di finanziamenti; Foggia, persi i fondi PNRR per lo smantellamento dei ghetti: Flai Cgil attacca il Governo; Bene il risanamento ma ora serve un progetto condiviso di sviluppo sul lago di Varese. E i fondi PNRR li abbiamo persi.

Quando @CynthiaMLummis co-firma la risoluzione per bloccare la grazia a SBF, il segnale è inequivocabile: $8 miliardi di fondi clienti persi ti mettono oltre ogni copertura politica. Voto unanime al Senato USA. La linea tra innovazione e frode è ora bipartisan. x.com

Fondi persi per l’asilo: Una gestione tardiva e responsabilità politicheLe opposizioni: Si tramettano gli atti anche a Corte dei Conti e Procura. La seduta segreta? Il dibattito avrebbe meritato di svolgersi alla luce del sole. lanazione.it

Fondi persi per il nido. Un’indagine e due verità: Analisi e seduta segretaLe opposizioni: La trasparenza per rispetto dei cittadini . msn.com