Le recenti normative europee sulla gestione dei flussi migratori prevedono un nuovo quadro legale che mira a dividere chiaramente chi ha diritto alla protezione e chi invece deve essere rimpatriato. Il testo si basa su principi di responsabilità e solidarietà tra gli Stati membri. La normativa introduce procedure più rapide per identificare le categorie di persone e stabilisce criteri specifici per il rimpatrio di chi non rientra nelle tutele previste.

Il nuovo assetto normativo poggia su un equilibrio delicato tra responsabilità e solidarietà. L’obiettivo è distinguere immediatamente chi ha diritto alla protezione da chi deve essere rimpatriato. Resta da vedere se questa architettura sarà capace di resistere alle crisi geopolitiche globali L’Europa volta pagina sulla gestione migratoria. Con l’avvicinarsi della piena operatività del“Nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo”, prevista per il 2026, il volto delle politiche europee sta già cambiando. I dati più recenti sono esplicativi:nei primi mesi del 2025, gli ingressi irregolari nell’UE sono scesi del 26%, toccando il livello più basso dal 2021.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Le nuove politiche europee per la gestione dei flussi migratori

Germany, Netherlands Push for Joint Border Controls to Curb Migration | APT

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