Il progetto I-Hub di Messina, che prevedeva un investimento di 71 milioni di euro, è al centro di alcune dichiarazioni contrastanti. Un rappresentante ha smentito le affermazioni di un altro esponente riguardo alla perdita dei fondi, affermando che i soldi non sono stati persi. Inoltre, si è parlato dello spostamento del progetto dalle aree del waterfront, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa decisione. La vicenda riguarda la destinazione e la gestione delle risorse finanziarie dedicate all'iniziativa.

? Punti chiave Dove sono finiti i 71 milioni destinati all'I-Hub di Messina?. Perché il progetto è stato spostato dalle aree del waterfront?. Come verranno utilizzati i milioni risparmiati sulle spese di demolizione?. Chi gestirà le nuove aree tecnologiche vicino alle zone ferroviarie?.? In Breve Costi struttura 25 milioni e opere accessorie per altri 25 milioni di euro.. Spese demolizione ridotte da 14 a 3,5 milioni per rigenerazione urbana.. Spostamento progetto verso aree Rfi e Real Dogana invece degli ex Silos.. Russo, Calabrò e Leanza denunciano gestione Pnrr a Palazzo Zanca.. A tre giorni dalle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, il coordinatore cittadino Nino Carreri ha respinto le accuse di Marcello Scurria riguardo alla presunta perdita di 71 milioni di euro destinati all’I-Hub dello Stretto a Messina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - I-Hub Messina: Carreri smentisce Scurria: “I fondi non sono persi

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