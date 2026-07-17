Gli incendi che hanno colpito la Penisola iberica nell’estate del 2025 hanno portato a un aumento dei fondi europei destinati alla prevenzione degli incendi. La cooperazione tra Spagna e Portogallo al confine è considerata fondamentale per gestire meglio le emergenze e prevenire futuri incendi. La collaborazione tra i due paesi si concentra su attività di prevenzione, monitoraggio e intervento con risorse condivise. L’obiettivo è migliorare le capacità di risposta in aree di confine e ridurre i danni causati da incendi di grandi dimensioni.

Madrid, 17 luglio 2026 – Gli incendi che hanno devastato la Penisola iberica nell’ estate del 2025 sono stati un campanello d’allarme per tutta l’Europa. In appena 20 giorni, oltre 500 mila ettari di foreste e terreni agricoli sono andati in fumo, costringendo migliaia di persone ad abbandonare le proprie case. Per Juan Picos, professore di Ingegneria forestale all’Università di Vigo e tra gli esperti coinvolti nei progetti europei di prevenzione degli incendi, quei roghi non sono stati un evento isolato, ma l’anticipazione di una nuova normalità legata alla crisi climatica. Da anni Picos lavora sul confine tra Spagna e Portogallo attraverso... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fondi europei per la prevenzione degli incendi, il caso Spagna-Portogallo: l’importanza della cooperazione al confine

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