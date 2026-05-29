Nasce in Portogallo il primo santuario per elefanti | si trova a Alentejo al confine con la Spagna

Notizia in breve

In Portogallo, a 200 chilometri da Lisbona, apre il primo santuario per elefanti. La struttura si trova nell’Alentejo, al confine con la Spagna, e ospiterà 600 elefanti provenienti da tutta Europa. Sono animali che finora sono stati tenuti in cattività. La struttura è stata realizzata per accogliere gli elefanti salvati o trasferiti da altri paesi. La capienza prevista è di 600 esemplari.