Nasce in Portogallo il primo santuario per elefanti | si trova a Alentejo al confine con la Spagna
In Portogallo, a 200 chilometri da Lisbona, apre il primo santuario per elefanti. La struttura si trova nell’Alentejo, al confine con la Spagna, e ospiterà 600 elefanti provenienti da tutta Europa. Sono animali che finora sono stati tenuti in cattività. La struttura è stata realizzata per accogliere gli elefanti salvati o trasferiti da altri paesi. La capienza prevista è di 600 esemplari.
Il santuario in Portogallo, a 200 chilometri da Lisbona, ospiterà 600 animali ancora tenuti in cattività in tutta Europa. I primi ad essere trasferiti saranno Julie, l'ultima elefantessa da circo del Portogallo, e Kariba che arriva dal Belgio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il primo santuario dEuropa per elefanti
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