In Portogallo, le fiamme stanno divorando circa 12 mila ettari di boschi. Nella zona di Vouzela, nel centro del paese, sono intervenuti anche squadre di soccorso provenienti dalla Spagna e dall’Italia. Le operazioni di spegnimento sono in corso, con i vigili del fuoco impegnati a contenere le fiamme che avanzano nel territorio. La situazione rimane critica nella regione.

Emergenza incendi in Portogallo, dove le fiamme hanno già bruciato 12 mila ettari di territorio boschivo. Nella zona di Vouzela, nel parte centrale del Paese, oltre 1.200 vigili del fuoco, supportati da quasi 400 veicoli e 15 velivoli, hanno cercato di domare l’incendio divampato giovedì, secondo quanto riferito dall’autorità nazionale per la Protezione Civile. Sono arrivati rinforzi anche da Italia e Spagna. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Portogallo: ampi incendi nella zona di Vouzela, aiuti anche da Spagna e Italia

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