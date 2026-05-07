Fonderie Pisano tutti a Roma ma ancora senza un posto

Le Fonderie Pisano di Salerno sono al centro di una difficile vertenza che coinvolge lavoratori e sindacati. Nonostante siano stati organizzati incontri a Roma, ancora non è stato trovato un luogo stabile per risolvere la situazione. La crisi industriale della fabbrica continua a preoccupare gli operai e le parti coinvolte. La vicenda si protrae da tempo, senza che siano stati definiti interventi concreti.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue la vertenza delle Fonderie Pisano di Salerno, una delle crisi industriali più delicate del territorio. La FIOM fa sapere che, dopo mesi di iniziative e mobilitazioni, il futuro dei 140 lavoratori è finalmente arrivato sul tavolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo scorso 20 aprile, a Roma, si è svolto un primo incontro istituzionale. Da quanto emerso, il Ministero ha convocato ieri la proprietà del gruppo per entrare nel merito del progetto della nuova fonderia green, un impianto innovativo che avrebbe ottenuto l’interesse del MIMIT e il coinvolgimento di Invitalia. Ma, nonostante i passi avanti, resta ancora irrisolto il punto più critico: la localizzazione del nuovo stabilimento.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fonderie Pisano, tutti a Roma ma ancora senza un posto Notizie correlate Incidente nei pressi delle Fonderie Pisano, scontro fra auto e moto: Strade Sicure sul postoUn incidente stradale si è verificato a Salerno in via dei Greci, nei pressi delle Fonderie Pisano. Il monito di De Luca sulle Fonderie Pisano: "Ora basta demagogia, inquinamento zero ma salviamo gli operai"De Luca, nella consueta diretta social del venerdì pomeriggio, ha dedicato ampio spazio alla questione delle Fonderie dopo lo stop dell'Aia da parte... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il futuro di Fonderie Pisano passa per l’Irpinia; Ex Arcelor Mittal: Luogosono nel braccio di ferro Fonderie Pisano-Regione; Le nuove Fonderie Pisano, il progetto arriva a Roma; Incidente nei pressi delle Fonderie Pisano, scontro fra auto e moto: ferito centauro. Fonderie Pisano chiuse, aria più pulita a FratteA pochi giorni dalla chiusura delle Fonderie Pisano a Salerno, nell'area di Fratte si è registrato un netto miglioramento della qualità dell'aria. È quant ... gazzettadisalerno.it Primo Maggio di lotta e speranza per le Fonderie PisanoStampa Un Primo Maggio dal sapore diverso, segnato più dalla rivendicazione che dalla celebrazione. A Nocera Inferiore, tra le bandiere e gli slogan della Festa dei Lavoratori, hanno sfilato anche gli ... salernonotizie.it Incidente a Salerno: scontro auto-moto in via dei Greci Paura nei pressi delle Fonderie Pisano, dove un’auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio il centauro, soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto Polizia Locale e Strade Sicure per i riliev - facebook.com facebook