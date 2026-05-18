Fonderie Pisano il Consiglio di Stato conferma la linea della Regione Campania
Il Consiglio di Stato ha confermato la validità dell’ordinanza della Regione Campania riguardo alle Fonderie Pisano. La decisione si basa su un esame approfondito del procedimento amministrativo, tecnico e giuridico adottato dall’ente regionale nel corso della vicenda. La conferma arriva dopo che il tribunale superiore ha valutato i passaggi seguiti dalla Regione, senza apportare modifiche o revisioni alla linea già tracciata. La sentenza chiude così una fase giudiziaria relativa alla vicenda delle Fonderie Pisano.
“L’ordinanza del Consiglio di Stato conferma integralmente la correttezza del percorso amministrativo, tecnico e giuridico seguito dalla Regione Campania nella vicenda delle Fonderie Pisano”. Lo dichiara l’assessora regionale all'Ambiente Claudia Pecoraro, commentando la decisione della IV. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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